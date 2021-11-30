В Google Play нашли сканер QR-кодов с вирусом для кражи данных банковских приложений

Компания по обеспечению кибербезопасности ThreatFactor обнаружила 12 приложений для Android, которое вместе с обновлением устанавливает на устройство вирус для кражи банковских данных.
Исследователи выделили три группы вредоносных приложений в зависимости от вредоносного кода. В России, США, Великобритании, Австрии распространяется банковский троян Anatsa через приложение Free QR Сode Scanner от издателя QrBarBode LDC, сообщил «Коммерсантъ».
Приложения этой группы были установлены 200 тыс. раз, одно из них — сканер QR-кодов от издателя QrBarBode LDC — было установлено более 50 тыс. раз.
После установки пользователю предлагают загрузить обновление. Вместе с ним программа оценивает устройство по идентификатору, модели, региону, стране и версии Android и определяет, стоит ли загружать вирус на телефон. Владелец может и не догадаться, что вирус попал в его устройства. Из-за того, что опасный код загружается отдельно от приложения, оно проходит проверки в Google Play.
В числе российских банков, данные чьих приложений отслеживаются вирусом,— Сбербанк, Тинькофф-банк, «Уралсиб», Почта-банк и ОТП-банк.
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Фото на обложке: Thanumporn Thongkongkaew /
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