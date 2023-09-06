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Google официально представила новый логотип операционной системы Android

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google официально представила новый логотип операционной системы Android. Компания начнет использовать его до конца 2023 года. Последний раз Google обновляла логотип своей ОС в 2019 году.

Google официально представила новый логотип операционной системы Android

Google показала новый логотип операционной системы Android. В написании слова первую строчную букву заменили на прописную и изменили шрифт.

По словам бренд-менеджера Google Джейсона Фурнье, новый шрифт лучше передает связь между устройствми на Android и приложениями Google.

Google также изменила внешний вид робота, показав в новом образе игривость и динамичность логотипа.

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Новый логотип Android начнут использовать до конца 2023 года.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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