Google официально представила новый логотип операционной системы Android. Компания начнет использовать его до конца 2023 года. Последний раз Google обновляла логотип своей ОС в 2019 году.
Google показала новый логотип операционной системы Android. В написании слова первую строчную букву заменили на прописную и изменили шрифт.
По словам бренд-менеджера Google Джейсона Фурнье, новый шрифт лучше передает связь между устройствми на Android и приложениями Google.
Google также изменила внешний вид робота, показав в новом образе игривость и динамичность логотипа.
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Новый логотип Android начнут использовать до конца 2023 года.
Фото на обложке: rafapress /
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