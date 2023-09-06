Google официально представила новый логотип операционной системы Android. Компания начнет использовать его до конца 2023 года. Последний раз Google обновляла логотип своей ОС в 2019 году.

Google показала новый логотип операционной системы Android. В написании слова первую строчную букву заменили на прописную и изменили шрифт.

По словам бренд-менеджера Google Джейсона Фурнье, новый шрифт лучше передает связь между устройствми на Android и приложениями Google.

Google также изменила внешний вид робота, показав в новом образе игривость и динамичность логотипа.

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Новый логотип Android начнут использовать до конца 2023 года.

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