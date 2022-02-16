Google перестанет передавать данные пользователей Android третьим лицам

Google заявила о планах перестать собирать данные пользователей Android для передачи их третьим лицам. Компания разрабатывает новую систему Privacy Sandbox, которая будет работать без рекламных идентификаторов.

О разработке системы Privacy Sandbox для Android рассказал вице-президент Google по управлению продуктами Энтони Чавес в блоге компании.

«Песочница приватности» будет работать без рекламных идентификаторов. Android перестанет собирать данные пользователей для передачи их третьим лицам. Вместо этого будет создана система для «внедрения новых, более частных рекламных решений».

«Наша цель с Privacy Sandbox на Android — разработать эффективные и повышающие конфиденциальность рекламные решения, в которых пользователи знают, что их информация защищена», – отметил Энтони Чавес.

Существующая рекламная платформа будет поддерживаться еще как минимум два года.

Apple обязала разработчиков информировать пользователей о данных, которые собирают приложения, в декабре 2020 года. Meta, которая зарабатывает на сборе данных пользователей для передачи рекламодателям, оценила потери от новых правил конфиденциальности Apple в $10 млрд.

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