Кинотеатры попросили правительство смягчить антиковидные меры

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась в правительство с просьбой отменить антиковидные меры. В организации считают, что в регионах, где действуют QR-коды на посещение сеансов, другие ограничения избыточны.

Письма направлены зампреду правительства Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщили «Ведомости».

В обращении говорится, что работа кинотеатров в том или ином виде ограничивается на протяжении последних полутора лет.

В прошлом году кинотеатры практически по всей стране были закрыты с марта по августа, в результате чего, по итогам года российский бокс-офис снизился до 22,8 млрд рублей, следует из данных государственного Фонда кино.

В этом году на время ноябрьских ограничений кинотеатры также прекращали свою работу.

По данным ассоциации на 18 ноября, QR-коды на посещение введены в 77 регионах России. В большинстве из них параллельно действуют и ряд других антиковидных мер – ограничения на заполняемость залов, запрет на работу после 23 часов и другие.

Гендиректор объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин сказал, что в лучшем случае падение сборов кинотеатров сети из-за этих ограничений составляет 50% от показателей 2019 года, в худшем – 70%.

Сами ограничения на фоне разрешенной деятельности театров, дельфинариев, зоопарков и т. д. с точки зрения здравого смысла выглядят «декоративными», а также говорят о неспособности руководителей органов исполнительной власти регионов предпринять адекватные меры по снижению заболеваемости», подчеркивается в письме.

Глава совета АВК Олег Березин считает, что решение об отмене всех ограничений на посещение киносеансов при сохранении требования о предъявлении QR-кодов вряд ли приведет к существенному росту зрительского трафика, но позволит обозначать кинотеатры как безопасное covid-free пространство.

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