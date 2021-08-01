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App Store и Google Play удалили приложение для антипрививочников

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Apple и Google удалили из своих магазинов приложений Unjected — социальную сеть для общения и знакомств людей, которые выступают против прививки от коронавируса, пишет Engadget.

App Store и Google Play удалили приложение для антипрививочников

Apple объяснила удаление Unjected «ненадлежащим» упоминанием темы пандемии. Unjected нарушила правила, требующие распространять достоверную информации о COVID-19 из заслуживающих доверия источников — агентств здравоохранения и медицинских учреждений, отметили представители компании.

Apple также обвинила Unjected в нечестной тактике: по словам представителей компании, команда Unjected призывала пользователей помочь уклониться от правил Apple. Попытка обмануть систему сама по себе является основанием для бана, отметили в Apple.

В середине июля Google сообщила Unjected о двухнедельном сроке для удаления всех дезинформирующих сообщений из своего приложения, чтобы избежать блокировки в Play Store. В ответ разработчики отозвали ленту соцсети из приложения. Однако один из создателей Unjected Шелби Томпсон сказал, что команда планировала отклонить запрос, восстановив как ленту, так и удаленные сообщения.

Unjected позиционирует себя как соцсеть, где можно найти поддерживающих «медицинскую автономию и свободу слова». Среди опубликованной на сайте информации есть сообщения, распространяющие ложные утверждения о том, что вакцины модифицируют гены, подключают человека к 5G и служат «биологическим оружием».

По данным Apptopia, приложение Unjected было загружено около 18 тысяч раз.

Engadget отмечает, что ограничительные меры со стороны компаний выступают как явное предупреждение — Apple и Google не будут сохранять приложения, которые сознательно поддерживают создание контента на антипрививочную тематику, даже если команды проекта не создают такой материал самостоятельно.

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Фото: Mirza Kadic / Shutterstock



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