Antutu назвал самые мощные гаджеты Apple в январе

Самыми производительными гаджетами Apple, работающими на iOS, по состоянию на январь 2022 года стали два iPad Pro 5 на платформе М1 2021 года на 12,9 дюймов и 11 дюймов соответственно. Третье место занял iPad Pro 2018 года на 12,9 дюймов.

Рейтинг составлен бенчмарком Antutu на основе тестов. Планшет, занявший первое место, по синтетическому тесту Antutu набрал рекордные 1,25 млн баллов.

У более современного iPhone 13 Pro Max с хранилищем на 1 ТБ только четвертое место в рейтинге. Пятое место занял iPhone 13 Pro с аналогичным объемом памяти. Шестое место досталось планшету 2020 года iPad Pro, а седьмое — аналогичной модели, но не на 12,9, а на 11 дюймов.

Восьмое и девятое место у iPad Pro 2018 года в минимальной комплектации на 64 ГБ и iPad mini 6 соответственно. В десятое место у iPhone 13 на 128 ГБ, который в тесте Antutu набрал 803 тысячи очков.

Отметим, что показатели смартфонов на Android в тестах Antutu гораздо скромнее. Отметку в 1 млн баллов пока преодолели только устройства на Snapdragon 8 Gen 1.

Antutu также составил рейтинг удовлетворенности устройствами Apple. Его возглавили iPad Air 4, iPhone SE и iPhone 6s Plus. При этом в перечне нет ни одной модели актуальной линейки iPhone 13. Из последних смартфонов в него включен только iPhone 12 mini.

В России в 2021 году самым популярным устройством Apple стал iPhone 11.

Antutu — один из старейших и популярных бенчмарков для тестирования смартфонов и планшетов.

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Фото на обложке: Unsplash