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Antutu назвал самые мощные гаджеты Apple в январе

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Самыми производительными гаджетами Apple, работающими на iOS, по состоянию на январь 2022 года стали два iPad Pro 5 на платформе М1 2021 года на 12,9 дюймов и 11 дюймов соответственно. Третье место занял iPad Pro 2018 года на 12,9 дюймов.

Antutu назвал самые мощные гаджеты Apple в январе

Рейтинг составлен бенчмарком Antutu на основе тестов. Планшет, занявший первое место, по синтетическому тесту Antutu набрал рекордные 1,25 млн баллов.

У более современного iPhone 13 Pro Max с хранилищем на 1 ТБ только четвертое место в рейтинге. Пятое место занял iPhone 13 Pro с аналогичным объемом памяти. Шестое место досталось планшету 2020 года iPad Pro, а седьмое — аналогичной модели, но не на 12,9, а на 11 дюймов.

Восьмое и девятое место у iPad Pro 2018 года в минимальной комплектации на 64 ГБ и iPad mini 6 соответственно. В десятое место у iPhone 13 на 128 ГБ, который в тесте Antutu набрал 803 тысячи очков.

Отметим, что показатели смартфонов на Android в тестах Antutu гораздо скромнее. Отметку в 1 млн баллов пока преодолели только устройства на Snapdragon 8 Gen 1.

Antutu также составил рейтинг удовлетворенности устройствами Apple. Его возглавили iPad Air 4, iPhone SE и iPhone 6s Plus. При этом в перечне нет ни одной модели актуальной линейки iPhone 13. Из последних смартфонов в него включен только iPhone 12 mini.

В России в 2021 году самым популярным устройством Apple стал iPhone 11.

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Antutu — один из старейших и популярных бенчмарков для тестирования смартфонов и планшетов.

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Фото на обложке: Unsplash

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