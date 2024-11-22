Приложения попавшего под санкции «БКС Банка» пропали из App Store и Google Play

Приложения «БКС Банка» стали недоступны в Google Play и App Store после того, как кредитная организация попала под санкции США. В этом убедился корреспондент RB.RU.

Из App Store приложение пропало еще 21 ноября, уточнили Frank Media в поддержке банка. В самой кредитной организации клиентам рекомендовали не удалять программу со смартфонов, а также отключить для устройств на iOS автоматическое обновление и функцию «Сгружать неиспользуемые» в настройках телефона.

В пресс-службе «БКС Банке» RB.RU сообщили, что, несмотря на санкции, все сервисы кредитной организации, отделения, приложения и интернет-банк для юрлиц работают в штатном режиме.

Минфин США ввел санкции против «БКС Банка» 21 ноября. Под ограничения также попали «Газпромбанк», «Примсоцбанк», глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, первые зампреды ЦБ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. Всего санкционный список пополнили около 100 физлиц и компаний.

После введения ограничений «Газпромбанк» и «Примсоцбанк» предупредили клиентов о проблемах с работой карт UnionPay за рубежом. ТАСС писал, что «Газпромбанк» убрал UnionPay из списка доступных к оформлению карт.

Приложение «Газпромбанка» пропало из App Store еще в апреле 2024 года. В банке клиентов призвали пользоваться интернет-банком и не удалять ранее установленные версии приложения.