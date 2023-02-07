Apple устранила проблему недопуска приложений сторонних разработчиков в App Store

Компания Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA, которое исключает пункт о недопуске приложений для российских разработчиков, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В 2019 году «Лаборатория Касперского» подала в ФАС жалобу на Apple о дискриминирующих условиях для ее приложения Kaspersky Safe Kids — с функциями родительского контроля. Спустя год ведомство признало компанию ограничивающей конкуренцию и предписало удалить из документации пункт, позволяющий отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков без указания причины.

В очередной версии iOS 15 компания добавила Screen Time API для приложений родительского контроля.

«Ведомство проанализировало возможности интерфейса и пришло к выводу, что, используя данный API, разработчики могут реализовать технические возможности, которые ранее были утрачены. В результате приложения родительского контроля смогут обладать обширным функционалом, конкурируя со встроенным в iOS приложением Screen Time от Apple», — говорится в сообщении ФАС в Telegram.

Чтобы избежать недопуска, разработчики теперь могут подписать допсоглашение в личном кабинете на сайте компании.

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