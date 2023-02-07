Apple устранила проблему недопуска приложений сторонних разработчиков в App Store

Компания Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA, которое исключает пункт о недопуске приложений для российских разработчиков, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
В 2019 году «Лаборатория Касперского» подала в ФАС жалобу на Apple о дискриминирующих условиях для ее приложения Kaspersky Safe Kids — с функциями родительского контроля. Спустя год ведомство признало компанию ограничивающей конкуренцию и предписало удалить из документации пункт, позволяющий отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков без указания причины.
В очередной версии iOS 15 компания добавила Screen Time API для приложений родительского контроля.
«Ведомство проанализировало возможности интерфейса и пришло к выводу, что, используя данный API, разработчики могут реализовать технические возможности, которые ранее были утрачены. В результате приложения родительского контроля смогут обладать обширным функционалом, конкурируя со встроенным в iOS приложением Screen Time от Apple», — говорится в сообщении ФАС в Telegram.
Чтобы избежать недопуска, разработчики теперь могут подписать допсоглашение в личном кабинете на сайте компании.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Лаборатория Касперского» запустила конкурс для студентов с главным призом в $10 тысяч
- 2 «Лаборатория Касперского» запускает оплачиваемую стажировку для начинающих HR-специалистов
- 3 Технологии кибербезопасности: какие решения перспективны и можно ли полностью защититься уже сейчас
- 4 «Мы не берем на работу хакеров — у них нет принципов»
- 5 Какие мобильные приложения будет выгодно делать в 2023 году?
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2023
08 февраля 2023