Apple проведет традиционную осеннюю презентацию 12 сентября. На ней будут представлены новые продукты – ожидается, что это будут iPhone 15, модели часов Apple Watch и наушников AirPods.
Apple анонсировала осеннюю презентацию новых продуктов компании. Она состоится 12 сентября в 20:00 мск, сообщается на сайте компании.
Эфир можно будет посмотреть на сайте Apple и на Apple TV.
Презентация получила название Wonderlust («Жажда чудес»). По данным Bloomberg, на ней будут представлены новые iPhone 15. Базовые модели оснастят процессором А16, в Pro-версии установят новые чипы. Смартфоны будут оборудованы портом USB-C вместо Lightning.
Также на презентации ожидается демонстрация беспроводных наушников AirPods с портом USB-C и нового поколения часов Apple Watch, а также новых Watch Ultra. Умные часы от Apple впервые за три года оснастят новым процессором, пишет Bloomberg.
Фото на обложке: Apple
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