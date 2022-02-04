Самый маленький гаджет Apple модифицировали для незаметной слежки

Радиометки AirTags, которые представляют из себя небольшие металлические шайбы с радиоинтерфейсом и способны сообщать о местоположении через чужие устройства Apple, модифицировали для проведения незаметной слежки.

Как сообщило издание The Next Web, устройства AirTags издавали раздражающий звук через несколько часов после отсутствия «хозяина». Кроме того, радиометки присылали владельцам чужих Apple сообщения о том, что находятся рядом с ними. Это не позволяло использовать AirTags для проведения несанкционированной слежки.

На маркетплейсе Etsy в продаже появились устройства, у которых подобные функции отключены. Продавец уже снял с продажи радиометки и сообщил изданию, что создавал их по запросам покупателей. Устройства предполагалось сделать более эффективными при поиске украденных велосипедов, животных и других предметов.

Ранее стало известно, что AirTags использовали для слежки за мужем или женой.

В мае австралийский ритейлер канцтоваров Officeworks временно прекратил продажи смарт-меток от Apple — AirTags. Решение связывают с соображениями безопасности. Некоторые дети проглотили батарейки от AirTags.

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Фото на обложке: Unsplash