Apple обновит ПО меток AirTag после массовых жалоб о слежке за людьми

Apple согласилась принять меры в отношении трекеров AirTag после массовых жалоб на то, что их используют для слежки и кражи автомобилей. Компания обновит программное обеспечение меток и изменит параметры конфиденциальности.

В заявлении Apple сказано, что AirTag предназначены для упрощения поиска личных вещей, но не для отслеживания людей и чужого имущества.

«Мы в самой жесткой форме осуждаем любое вредоносное использование наших продуктов. Нежелательное отслеживание уже давно является общественной проблемой, и при разработке AirTag мы подошли к ней максимально серьезно», – говорится в сообщении Apple.

После многочисленных жалоб владельцев AirTag на то, что с их помощью злоумышленники преследуют их, а мошенники угоняют автомобили, Apple приняла решение обновить программное обеспечение трекеров.

Метки будут показывать предупреждение, что они связаны с персональным Apple ID и их использование для слежки за людьми является преступлением. Также AirTag скорректирует работу алгоритмов, отвечающих за оповещение о нежелательном использовании меток, и настроит звук оповещений, чтобы трекеры было проще найти в шумном помещении.

С появлением на рынке меток AirTag мошенники в Канаде начали использовать их для угона автомобилей. Трекеры крепили на решетку радиатора, отслеживали, где живет потенциальная жертва, и в подходящее время угоняли автомобиль.

Также AirTag нередко используют для слежки за людьми. Злоумышленники незаметно кладут устройства, например, в карман потенциальной жертвы и тем самым получают доступ к ее местоположению и маршруту передвижения.

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