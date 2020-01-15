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Исследователи Apple нашли связь между использованием приложений и когнитивными нарушениями

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Исследователи компании Apple создали и обучили алгоритм, который смог выявлять связь между когнитивными нарушениями и тем, как человек использует приложения в телефоне. Об этом пишет Technology Review.

Исследователи Apple нашли связь между использованием приложений и когнитивными нарушениями

Специалисты 12 недель следили за тем, как 113 пациентов в возрасте от 60 до 75 лет использовали приложения в телефонах. У 31 из них уже были диагностированы когнитивные нарушения, 82 были здоровы.

Ученые наблюдали сессиями использования телефона и распределяли их по группам. Под «сессией» подразумевалось время от разблокированного до снова заблокированного экрана.

После сбора информации с помощью машинного обучения был построен алгоритм, который нашел соответствие между тем, как используются приложения и здоровьем пациента.

Он смог определять корреляцию с точностью около 80%. Также результаты показали, что контекст использования приложений может указать на нездоровье. Например, если используются «Сообщения», то это говорит в пользу того, что пациент здоров. Однако «Сообщения» вместе с «Почтой» — скорее об обратном.

Как напоминает Technology Review, легкие когнитивные нарушения наблюдаются у 15% до 20% людей старше 65 лет. При неблагоприятном прогнозе дальше из них может развиться болезнь Альцгеймера, однако ранняя диагностика позволяет это остановить.

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