Исследователи Apple нашли связь между использованием приложений и когнитивными нарушениями

Специалисты 12 недель следили за тем, как 113 пациентов в возрасте от 60 до 75 лет использовали приложения в телефонах. У 31 из них уже были диагностированы когнитивные нарушения, 82 были здоровы.



Ученые наблюдали сессиями использования телефона и распределяли их по группам. Под «сессией» подразумевалось время от разблокированного до снова заблокированного экрана.



После сбора информации с помощью машинного обучения был построен алгоритм, который нашел соответствие между тем, как используются приложения и здоровьем пациента.



Он смог определять корреляцию с точностью около 80%. Также результаты показали, что контекст использования приложений может указать на нездоровье. Например, если используются «Сообщения», то это говорит в пользу того, что пациент здоров. Однако «Сообщения» вместе с «Почтой» — скорее об обратном.



Как напоминает Technology Review, легкие когнитивные нарушения наблюдаются у 15% до 20% людей старше 65 лет. При неблагоприятном прогнозе дальше из них может развиться болезнь Альцгеймера, однако ранняя диагностика позволяет это остановить.