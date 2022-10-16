Apple, Amazon и Google превращают планшеты в «умные» дисплеи и колонки

Компания Apple параллельно с Google и Amazon разрабатывает док-станцию для своих планшетов, чтобы они могли выполнять функционал «умных» колонок и дисплеев. Эксперты видят в этом устойчивый тренд.

Если верить документации, которая оказалась на руках у журналистов Bloomberg, Apple планирует уже в 2023 году представить новую док-станцию для iPad.

Она будет не только заряжать устройство, но и позволит планшету реализовывать функционал, схожий с возможностями «умного» дисплея Amazon Echo Show.

Управлять iPad в этом случае можно будет, как и «умными» колонками, просто голосом. По мнению разработчиков, это будет удобно в том числе и для обладателей систем «умного» дома, включая обновленную версию колонки HomePod.

Apple не первая пытается реализовать идею превращения планшета в «умную» колонку. Amazon создал док-станцию для беспроводной зарядки, которая превращает планшет Fire HD 10 Plus в «умный» дисплей.

Корпорация Google также анонсировала зарядную док-станцию для Pixel Tablet, которая позволит планшету работать как «умная» колонка, интеллектуальный дисплей и устройство управления «умным» домом.

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