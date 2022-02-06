Apple извинилась перед белорусскими разработчиками

Большинство аккаунтов уже разблокировано, сообщает dev.by и предоставляет в качестве доказательства скрин письма с переводом.

Фото: dev.by

Вам по ошибке было отправлено электронное письмо с информацией о том, что юридическое лицо, связанное с вашей учетной записью Apple Developer, относится к региону с ограниченным доступом. Ваше юридическое лицо не относится списку регионов с ограниченным доступом, и мы исправили ошибку. Теперь ваша учетная запись активна, и все связанные с ней приложения и встроенные покупки снова доступны. Никаких дальнейших действий с вашей стороны не требуется. Приносим извинения за возможные неудобства.

У некоторых приложений, как пишут разработчики в отраслевых чатах, пока «не вернулись отзывы». В остальном софт работает в штатном режиме.

Напомним, что вчера белорусские iOS-разработчики сообщили о массовом получении писем от Apple о блокировке в связи с санкциями.

Бан коснулся даже тех, кто изначально был зарегистрирован в Беларуси, но перерегистрировал аккаунт на юридические адреса в других странах.

Многие компании-паблишеры и разработчики-ИП начали искать варианты миграции аккаунтов. Теперь эти экстренные меры им не понадобятся.

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Фото на обложке: Thom Bradley / Unsplash