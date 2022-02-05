Apple и Broadcom не выплатят Caltech $1,1 млрд

Апелляционный суд США отменил вердикт присяжных, обязывающий Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Калифорнийскому технологическому институту (Caltech) за нарушение его патентных прав на технологию Wi-Fi, и назначил новое судебное разбирательство по возмещению ущерба.
Суд заявил, что решение присяжных в январе 2020 года в Лос-Анджелесе, одно из крупнейших в истории патентных дел, было «юридически неприемлемым», цитирует Reuters.
Изначально претензии Caltech заключались в том, что компания терпела двойные убытки, поскольку могла бы заключить соглашение о лицензировании чипов как с Apple, использующей чипы Broadcom, так и отдельно с Broadcom, чьи чипы используются и в гаджетах других брендов.
Выступая в апелляционном суде, окружной судья Ричард Линн отверг эту теорию.
«Сам по себе факт того, что Broadcom и Apple являются независимыми фигурантами дела, не позволяет по-разному относиться к одним и тем же чипам на разных этапах цепочки поставок, – считает Линн. – Двойные убытки в этом случае не могут быть подтверждены юридически».
Тем не менее, юристы считают, что нарушения в работе Apple и Broadcom все-таки были, поэтому новое судебное разбирательство будет касаться только вопроса о сумме в отношение одного из трех патентов.
Напомним, что в мае 2016 года Caltech подал в суд на Apple и Broadcom, утверждая, что миллионы iPhone, iPad, Apple Watch и других устройств, использующих чипы Broadcom, нарушили его патентное право на передачу данных.
Присяжные обязали Apple выплатить $837,8 млн, а Broadcom – $270,2 млн.
Пресс-секретарь Caltech уверена, что все требования института в ходе нового судебного разбирательства по возмещению ущерба будут удовлетворены.
Caltech также подал в суд на Microsoft, Samsung Electronics, Dell Technologies и HP за предполагаемое нарушение тех же патентов. Эти дела находятся на рассмотрении.
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Фото на обложке: Pexels
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