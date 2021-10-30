90% клиентов Apple покупают iPhone вместо iPhone

Аналитики Consumer Intelligence Research Partnership (CIRP) провели исследование на тему лояльности клиентов производителей смартфонов в США. Выяснилось, что свыше 90% пользователей Apple покупают iPhone в качестве нового смартфона.

Результатами исследования поделилось издание GSMArena. В CIRP связывают высокую приверженность клиентов Apple с тем, что «яблочная» компания является единственным производителем iOS-устройств. Таким образом пользователи на хотят тратить время на перенос данных и привыкать к новому интерфейсу, поэтому предпочитают покупать iPhone.

Пользователям Android проще переходить с одного устройства на другое. Среди брендов, использующих Android в качестве ОС, около 70% пользователей Samsung выбирают смартфоны от южнокорейского производителя в качестве следующего устройства.

Третье место в рейтинге занимает Motorola, уровень лояльности клиентов которой равен 40%. Исследование проводилось в США — на рынке этой страны не продаются устройства китайских брендов, из-за чего в рейтинге их нет в этом рейтинге, а четвертое место в списке занял LG (более 30%).

По данным исследования, 43% американского рынка смартфонов в последние три года занимает продукция Apple. Второе место занимает Samsung — на его долю приходится треть (31%) всех проданных за трехлетний период смартфонов.