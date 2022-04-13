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Apple может увеличить дивиденды на 10% и объявить обратный выкуп акций на $90 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple в этом году может объявить обратный выкуп акций на $90 млрд и повысить дивиденды на 10%. С таким прогнозом выступил аналитик Citigroup Джим Сува. Компания готова пойти на такой шаг, потому что на ее счетах скопилось $200 млрд свободных денег.

Apple может увеличить дивиденды на 10% и объявить обратный выкуп акций на $90 млрд

Своим прогнозлм о финансовой деятельности Apple аналитики одно из ведущих мировых банков Citigroup Джим Сува поделилися с Bloomberg.

Сува рассказал, что у Apple на счетах лежат $200 млрд свободных средств. Их компания может направить на программу байбэка (обратный выкуп акций на рынке), объем которой аналитик оценил в $80-90 млрд. Также Apple может повысить дивиденды на 5-10% – последние дивиденды Apple выплатила в размере $0,22 на акцию.

Объем средств, которых Apple потратила на выкуп собственных акций на рынке, достиг $274,5 млрд. Только за четвертый квартал 2021 года компания направила на эти цели $20,4 млрд. Прогноз на расширение программы байбэка близок к реализации, потому что совет директоров Apple ранее одобрил программу выкупа акций на $315 млрд, пояснил Джим Сува.

Apple является публичной компанией с самой высокой рыночной капитализацией. По актуальным данным она составляет $2,89 трлн. В первом квартале 2022 года Apple нарастила выручку до рекордных $123,9 млрд, чистая прибыль увеличилась на 20%.

Фото на обложке: ThewayIsee / Shutterstock

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