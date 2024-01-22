Apple выплатила 1,1 млрд рублей штрафа в бюджет РФ, сообщили в ФАС. Компанию оштрафовали в январе 2023 года за нарушение антимонопольного законодательства. Ранее Apple погасила штраф в размере 906 млн рублей – также за нарушение антимонопольного законодательства.
Apple погасила штраф в размере 1,1 млрд рублей, который ей назначили за нарушение антимонопольного законодательства РФ. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
«19 января 2024 года Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации», – рассказали в ведомстве.
ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. Компания навязывала российским разработчикам приложений использование своей платежной системы, пояснили в ФАС.
В феврале 2023 года Apple выплатила штраф в размере 906 млн рублей. Его назначили также за нарушение антимонопольного законодательства.
Фото на обложке: HakanGider /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
22 января 2024
25 января 2024
26 января 2024