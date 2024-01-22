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Apple выплатила 1,1 млрд рублей штрафа в бюджет РФ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple выплатила 1,1 млрд рублей штрафа в бюджет РФ, сообщили в ФАС. Компанию оштрафовали в январе 2023 года за нарушение антимонопольного законодательства. Ранее Apple погасила штраф в размере 906 млн рублей – также за нарушение антимонопольного законодательства.

Apple выплатила 1,1 млрд рублей штрафа в бюджет РФ

Apple погасила штраф в размере 1,1 млрд рублей, который ей назначили за нарушение антимонопольного законодательства РФ. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

«19 января 2024 года Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации», – рассказали в ведомстве.

ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. Компания навязывала российским разработчикам приложений использование своей платежной системы, пояснили в ФАС. 

В феврале 2023 года Apple выплатила штраф в размере 906 млн рублей. Его назначили также за нарушение антимонопольного законодательства.

Фото на обложке: HakanGider / Shutterstock

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