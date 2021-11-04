Сервис Apple Fitness+ стал доступен пользователям из России

Сервис Apple Fitness+, созданный эксклюзивно для «умных» часов Apple Watch, теперь доступен и для российских пользователей. Правда, русский язык в нем представлен только в виде субтитров.

Фитнес-приложение Apple Fitness+ для Apple Watch теперь доступно в России и еще 14 странах мира, сообщила RB.ru пресс-служба компании Apple.

Сервис предлагает пользователям 11 видов различных тренировок: силовую тренировку, пилатес, йогу, танцы, греблю и другие. Все они доступны для разных уровней подготовки и дополнены подробными советами тренеров.

Некоторые из них (например, велотренировка и гребля) предполагают соревновательный элемент, когда пользователь Fitness+ может в реальном времени сравнивать свои результаты с результатами других пользователей.

Кроме того, в приложении есть видеоуроки по медитации на девять тем (целеустремленность, креативность и подобные).

Приложения «Осознанность» и «Тренировка» также позволяют медитировать в движении: они конвертируют уроки в аудиоформат и отслеживают результаты пользователя.

Благодаря синхронизации Apple Watch с другими устройствами Apple приложение Fitness+ также способно собирать необходимые показатели тренировок и выводить их на экраны iPhone, iPad и Apple TV.

В Apple Fitness+ есть функция SharePlay для создания совместной тренировки, куда можно пригласить до 32 человек и заниматься вместе с ними, например, по видеосвязи. Следить за ходом совместной тренировки можно на большом экране Apple TV.

Подписка на Apple Fitness+ обойдется в 249 рублей в месяц или 1,5 тыс. рублей в год. Сервис также доступен в составе подписки Apple One Premier стоимостью 995 руб. в месяц и доступной для шести членов семьи.

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Фото: Apple