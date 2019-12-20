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Apple, Google, Amazon разработают единый стандарт для «умного» дома

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance (в который входят Samsung SmartThings, Schneider Electric, IKEA) начнут разрабатывать единый стандарт решений для «умного» дома. Об этом сообщается на официальном сайте Apple.

Apple, Google, Amazon разработают единый стандарт для «умного» дома

Совместный проект будет называться Connected Home over IP. Предполагается, что он упростит и удешевит разработку технологий для «умного» дома, повысит их надежность и безопасность.

Connected Home over IP улучшит взаимодействие гаджетов в «умном» доме между собой, а также соединит их с мобильными приложениями и облачными сервисами.

Как сообщается, рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом и новый протокол связи. Будут использоваться уже выпущенные технологии «умного» дома от Amazon, Apple, Google, Zigbee Alliance и других производителей.

CNBC передает, что первыми устройствами Connected Home over IP будут датчики дыма, замки, розетки и системы безопасности. О дате выхода единого стандарта на рынок пока не сообщалось.

Фото: zhu difeng / Shutterstock

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