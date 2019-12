Apple, Google, Amazon разработают единый стандарт для «умного» дома

Совместный проект будет называться Connected Home over IP. Предполагается, что он упростит и удешевит разработку технологий для «умного» дома, повысит их надежность и безопасность.



Connected Home over IP улучшит взаимодействие гаджетов в «умном» доме между собой, а также соединит их с мобильными приложениями и облачными сервисами.



Как сообщается, рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом и новый протокол связи. Будут использоваться уже выпущенные технологии «умного» дома от Amazon, Apple, Google, Zigbee Alliance и других производителей.



CNBC передает, что первыми устройствами Connected Home over IP будут датчики дыма, замки, розетки и системы безопасности. О дате выхода единого стандарта на рынок пока не сообщалось.



Фото: zhu difeng / Shutterstock