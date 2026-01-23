Apple готовится представить ноутбуки MacBook Pro и Max с чипом М5 — инсайдеры ожидают анонс в конце января 2026-го
MacBook M5 Pro и M5 Max от Apple: стала известна дата выхода
Apple выпустила MacBook Pro с чипом M5 в октябре 2025 года, но до сих пор не показала профессиональные версии ноутбука — с M5 Pro и M5 Max. На этом фоне сразу несколько изданий обсуждают возможный скорый анонс более мощных моделей. Среди причин СМИ называют предстоящий запуск подписки Apple Creator Studio и изменение сроков поставок MacBook Pro с чипом М4.
Apple может представить линейку Pro и Max 28 января 2026-го
Apple представила MacBook Pro с чипом M5 в октябре 2025 года. Он стал первым ноутбуком компании на базе нового поколения Apple Silicon.
При этом более мощные версии линейки — с чипами M5 Pro и M5 Max — до сих пор не анонсированы, хотя именно они традиционно ориентированы на профессиональных пользователей. В сообществе и профильных изданиях обновлённые MacBook Pro ожидают уже 28 января — в день запуска Apple Creator Studio.
Анонс MacBook Pro может совпасть с выходом Apple Creator Studio
28 января 2026 года Apple запускает Apple Creator Studio — пакет с профессиональными приложениями для видео, музыки и дизайна. Впервые компания объединила 10 креативных приложений под единой подпиской. Стоимость составит $12,99 (около 1 тыс. ₽) в месяц или $129 (около 10 тыс. ₽) в год.
Forbes указывает на версию, что запуск Creator Studio может совпасть с анонсом новых MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max, поскольку программный пакет ориентирован именно на креаторов, которым требуется повышенная производительность.
MacBook Pro с M4 задерживается в поставках
Издание MacRumors обратило внимание на рост сроков поставок некоторых конфигураций MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max. В частности, отдельные старшие версии с M4 Max теперь отгружаются только во вторую неделю марта.
Apple традиционно жёстко управляет складскими запасами и не допускает излишков. Задержки именно топовых конфигураций часто предшествуют обновлению линейки, отмечает издание.
Кроме того, 28 января приходится на среду — день недели, который Apple часто использует для запусков по пресс-релизу. Сама Apple официальных релизов пока не рассылала.
Чем базовый M5 отличается от Pro и Max
MacBook Pro с базовым чипом M5 уже мощнее MacBook Air за счёт активного охлаждения, но по производительности заметно уступает версиям с индексами Pro и Max. Именно эти модели рассчитаны на профессиональные задачи и считаются ключевыми в линейке MacBook Pro.
Как пишет Forbes, базовый M5 с 10-ядерным и 10-ядерным ускорился по сравнению с M4: однопоточная производительность CPU выросла примерно на 13%, а графика — на 35–50%.
Apple, как ожидается, сохранит прежний подход к архитектуре чипов: M5 Pro может получить до 14 ядер CPU, а M5 Max — до 16 ядер CPU.
В планах — MacBook Air с чипом M5 и MacBook Pro с чипом M6
Сейчас Apple продаёт MacBook Pro с чипом M5, тогда как MacBook Air на этом процессоре пока не представлен и может выйти позже в течение года. Параллельно компания готовит более долгосрочные обновления: по данным Bloomberg, к концу 2026 или началу 2027 года Apple планирует выпустить новую линейку MacBook Pro с OLED-дисплеями, чипами серии M6 и поддержкой сенсорного управления.
Ранее компания избегала сенсорных экранов в ноутбуках, но источники Bloomberg связывают пересмотр стратегии с замедлением продаж iPad и сближением Mac и iPad по архитектуре и приложениям.
