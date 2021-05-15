Apple прекратила производство аксессуаров в космическом сером цвете

Компания Apple перестала производить клавиатуры, трекпады и мыши в космическом сером цвете (space gray). Этот цвет имели такие аксессуары Apple как мышь Magic Mouse, клавиатура Keyboard и трекпад Magic Trackpad.

Apple подтвердила The Verge, что больше не будет продавать аксессуары космического серого цвета после окончания оставшихся в запасе. Однако аксессуары в серебряном цвете по-прежнему будут доступны.

Устройства в космическом сером цвете пока доступны в продаже, однако в ближайшее время будут сняты с производства. Сейчас на странице магазина Apple товары сопровождает сообщение, указывающее на то, что это последний экземпляр.

Ранее Apple сняла с производства компьютер iMac Pro цвета «серый космос». The Verge отмечает, что на этом фоне решение отказаться от аксессуаров аналогичного цвета выглядит странным: Apple сохранила цвет для MacBook M1, для которого мыши и клавиатуры подходящего цвета все еще могут быть востребованы. В более широком смысле прекращение производства серых аксессуаров поднимает вопрос о том, останется ли это решение в рамках редизайна или же компания решила ввести более яркую линейку цветов, как сделала с новыми iMac.

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