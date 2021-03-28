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Apple выпустила обновления на iPhone, iPad и Watch для защиты от хакерских атак

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор RB.RU

Виктория Сафронова

Apple выпустила обновления для настроек безопасности для iPhone, iPad и Watch. Они помогут защитить устройства в случае хакерской атаки.

Apple выпустила обновления на iPhone, iPad и Watch для защиты от хакерских атак

Обновление направлено на устранение уязвимости системы безопасности при активной хакерской атаке. Apple сообщила, что исследователи безопасности из Google Project Zero обнаружили уязвимость, которая могла бы активно использована хакерами. Ошибка обнаружена в WebKit — движке браузера, который поддерживает Safari на всех устройствах Apple.

Это третий выпуск обновления для системы безопасности, который Apple выпустила в 2021 году, отмечает TechCrunch.

Обновление безопасности доступно для iOS 14.4.2 и 14.4.2 iPadOS, которая также включает старые устройства как iOS 12.5.2. WatchOS может обновиться до версии 7.3.3.

Сейчас неизвестно, кто именно использовал уязвимости или кто мог пострадать от хакерских атак. Apple не сообщила, была ли атака нацелена на небольшую группу пользователей или коснулась более широкого круга.

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Фото: Drop of Light / Shutterstock

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