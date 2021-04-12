Apple может отложить выпуск нового iPad

Apple столкнулась с производственными проблемами, которые могут отсрочить релиз iPad Pro и сократить объём поставок.

В числе причин называются сбои в цепочках поставок нового Mini-LED дисплея, заявили источники агенстства Bloomberg.

Зарубежные поставщики Apple столкнулись с проблемой низкой производительности: одному из производителей MiniLED недавно пришлось вообще приостановить производство из-за нехватки комплектующих. Основными поставщиками Mini-LED дисплеев в мире являются тайваньские Ennostar Inc., General Interface Solution Holding Ltd и Taiwan Surface Mounting Technology Corp.

В Apple от комментариев отказались.

Тем не менее, компания по-прежнему намерена представить обновлённые планшеты iPad Pro в апреле. Экран MiniLED, улучшающий контрастность и обеспечивающий более яркое изображение, будет доступен лишь в более дорогой 12,9-дюймовой версии. Однако, по словам источника Bloomberg, производственный сбой может привести к отсрочке релиза.

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Фото: pio3 / Depositphotos.