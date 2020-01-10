Apple рассказала, зачем сканирует фотографии в iCloud

Как сообщают издания, на выставке CES 2020 Хорват пояснила, что корпорация автоматически распознает фотографии на предмет «наличия материалов о сексуальном насилии над детьми». Учетные записи в iCloud, на которых хранятся подобные материалы, сразу же удаляются.



На типе программного обеспечения директор не остановилась, но сравнила его с фильтром спама в почте. По ее словам, для защиты конфиденциальности, в Apple применяют сквозное шифрование на всех устройствах.



В The Telegraph считают, что используемое ПО — PhotoDNA от Microsoft, которое сравнивает фотографии из iCloud с порнографическими изображениями. Эту систему используют Facebook, Twitter и Google, передает британская газета.



Напомним, что в 2019 году Apple обновила свою политику конфиденциальности. Согласно новым правилам, корпорация может анализировать конфиденциальную информацию пользователей для выявления незаконного контента.



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