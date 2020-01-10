Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Apple рассказала, зачем сканирует фотографии в iCloud

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват объяснила, зачем компания анализирует личные фотографии пользователей в iCloud. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Telegraph и The Daily Mail.

Apple рассказала, зачем сканирует фотографии в iCloud

Как сообщают издания, на выставке CES 2020 Хорват пояснила, что корпорация автоматически распознает фотографии на предмет «наличия материалов о сексуальном насилии над детьми». Учетные записи в iCloud, на которых хранятся подобные материалы, сразу же удаляются.

На типе программного обеспечения директор не остановилась, но сравнила его с фильтром спама в почте. По ее словам, для защиты конфиденциальности, в Apple применяют сквозное шифрование на всех устройствах.

В The Telegraph считают, что используемое ПО — PhotoDNA от Microsoft, которое сравнивает фотографии из iCloud с порнографическими изображениями. Эту систему используют Facebook, Twitter и Google, передает британская газета.

Напомним, что в 2019 году Apple обновила свою политику конфиденциальности. Согласно новым правилам, корпорация может анализировать конфиденциальную информацию пользователей для выявления незаконного контента.

Фото: MinDof / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 января 2020

Олимпиада по анализу данных International Data Analysis Olympiad

10 января 2020

Конкурс GS Labs «Программируй будущее»

12 января 2020

Стажировка ULIP от Unilever

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

10 января 2020

Олимпиада по анализу данных International Data Analysis Olympiad

10 января 2020

Конкурс GS Labs «Программируй будущее»

12 января 2020

Стажировка ULIP от Unilever

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17.01.2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 июня 2020

Сколково Практикум

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ