Apple объяснила стратегию по детской безопасности после критики

Apple представила подробную информацию о стратегии по детской безопасности, которая направлена на поиск материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM) с помощью iPhone и iPad пользователей. Предполагается, что правительства не будут злоупотреблять системой.

Следующие выпуски Apple iOS и iPadOS будут автоматически сопоставлять американские учетные записи iCloud Photos с CSAM, используя список хэшей изображений, составленный группами детской безопасности. Многие компании удаленно сканируют облачные хранилища данных, однако стратегия Apple вызвала резкую критику со стороны экспертов по конфиденциальности и технологического сообщества, отмечает The Verge.

Apple выпустила документ с подробным описанием мер безопасности, которые, как надеется компания, повысят доверие пользователей к инициативе.

Компания отметила, что будет маркировать только те изображения, которые были найдены в базах данных по детской безопасности нескольких стран.

Apple заявила, что для выявления CSAM не будет полагаться на единую государственную базу данных — например, как американский Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC). Вместо этого компания будет сопоставлять только изображения из как минимум двух групп с разной национальной принадлежностью. Цель заключается в том, чтобы не позволить ни одному из правительств тайно включать в систему несвязанный контент в целях цензуры — он не будет соответствовать хешам в другой базе данных.

Apple будет отмечать учетную запись iCloud, если она идентифицирует 30 изображений как CSAM. Такой порог был выбран для обеспечения «запаса прочности», чтобы избежать ложных срабатываний, говорится в документе. Компания отметила, что будет оценивать производительность системы и позже может изменить порог.

Ранее глава WhatsApp Уилл Кэткарт раскритиковал Apple, отметив создание программного обеспечения, которое может сканировать все личные данные на телефоне пользователей. Он сказал, что компания «пошла по неверному пути», пытаясь обезопасить детей. Обновления также раскритиковали Эдвард Сноуден, представители правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, профессора известных университетов и другие.

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