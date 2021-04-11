Apple подтвердила удержание пользователей в iOS с помощью iMessage

Из судебных материалов, связанных с разбирательством между Apple и Epic Games, становится ясно, как важно для Apple сохранение iMessage на платформах iOS, iPadOS и macOS, отмечает журналист.

В документах говорится, что в 2016 году один из сотрудников Apple написал в электронном письме, что «самая трудная [причина] № 1 покинуть экосистему приложений Apple — это iMessage... iMessage создает серьезную блокировку». Исполнительный директор App Store Фил Шиллер ответил, что перенос iMessage на Android больше навредит компании, чем поможет. «Это письмо показывает, почему», — отметил он.

«iMessage на Android мог бы просто устранить проблемы для родителей, использующих iPhone и дающих своим детям телефоны на Android», — сказал старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.

Журналист Адриан Кингсли-Хьюз отметил, что освещает тему перехода с iOS на Android многие годы, и самым большим и трудным препятствием для этого всегда был iMessage.

Еще один фактор, вызывающий проблемы и отмеченный в документах, — так называемые «затраты на переключение» при смене платформы. Они включают количество времени и усилий, которое требуется пользователю для переключения между iOS и Android, чувства замешательства и разочарования, связанные с переключением между операционными системами. Также в документе говорится о финансовых затратах, связанных с переключением между ОС — например, потеря ценных медиафайлов, платных приложений и покупок внутри приложений, которые нельзя перенести с одного устройства на другое и которые придется загружать снова.

«Не было никаких сомнений в том, что Apple знала об этом, но все же немного шокирует тот факт, что это обсуждается так открыто», — пишет журналист.

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Фото: View Apart / Shutterstock