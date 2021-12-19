Apple не согласна с обвинениями властей Индии в монополизации местного рынка

Apple Inc. обратилась к индийскому антимонопольному регулятору с просьбой прекратить дело о злоупотреблении компанией влиянием на местном рынке приложений. Американский техгигант утверждает, что занимает слишком малую долю рынка в Индии, чтобы считаться монополистом.

Как сообщает Reuters, ранее Комиссия по конкуренции Индии (CCI) приняла к рассмотрению иск от местной некоммерческой организации Together We Fight Society о том, что американская компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке в Индии, заставляя разработчиков использовать свою платежную систему, комиссия которой может достигать 30%.

На это в Apple ответили, что доля компании на местном рынке не превышает 5%, в то время как Google достается свыше 90%, поскольку большинство смартфонов в Индии используют операционную систему Android.

Напомним, что в сентябре CCI также предъявила обвинения Google в злоупотреблении доминирующим положением Android на индийском рынке и нанесении ущерба конкурентам.

«Apple не доминирует на индийском рынке», — говорится в сообщении компании. — «Без доминирования не может быть злоупотреблений».

Представители организации-истца заявили Reuters, что Apple не представляет никаких доказательств в поддержку своей претензии, а обращение американской компании было «сделано для того, чтобы повлиять на мнение» регулятора «без каких-либо доказательств».

В ближайшие недели CCI рассмотрит ответ Apple на обвинения и либо назначит более широкое расследование, либо закроет дело, если не найдет для него оснований.

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