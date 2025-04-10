Reuters: Apple перевезла самолетом из Индии в США 600 тонн iPhone

Компания Apple перевезла 600 т iPhone из Индии в США, чтобы обойти пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

С марта компания направила около шести грузовых самолетов грузоподъемностью 100 т каждый. Один из них был отправлен на этой неделе, рассказал агентству источник из индийского правительства.

По данным агентства, вес упакованного iPhone 14 и зарядки для него составляет примерно 350 г. Следовательно, груз весом 600 т включал в себя около 1,5 млн телефонов с учетом веса упаковки.

О каких тарифах идет речь. Трамп анонсировал масштабный пакет пошлин в отношении десятков государств 2 апреля, назвав эту дату «днем возрождения американской промышленности». Однако затем президент США приостановил их действие для ряда стран на 90 дней, кроме Китая. Свое решение он объяснил тем, что 75 стран оказались готовы к переговорам о торговых компромиссах. Для Китая Трамп, напротив, решил повысить пошлины сначала до 125%, а потом и вовсе до 145%, сообщил CNBC со ссылкой на представителя Белого дома. Это произошло после того, как КНР ответно поднял тарифы для американских компаний.

Ранее об отправке самолетов с iPhone и другой продукцией сообщало издание The Times of India. Источники издания тогда рассказали уточнили, что компания также переместила в США запасы из Китая. По их словам, Apple пока не планирует повышать цены, несмотря на тарифы.

Цены на iPhone могут значительно вырасти, учитывая высокую зависимость Apple от импорта из Китая, приводит Reuters мнение аналитиков. Bloomberg сообщал, что смартфон может вырасти в цене на 43%.

Фото на обложке: Daniel Romero / Unsplash