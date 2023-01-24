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Apple будет выпускать 25% своей продукции в Индии — Reuters

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple планирует увеличить локализацию производства своей продукции в Индии до 25%. На данный момент в Индии выпускается до 7% гаджетов корпорации. Крупные компании постепенно выводят свое производство из Китая на фоне замедления роста экономики.

Apple будет выпускать 25% своей продукции в Индии — Reuters

Министр торговли Индии Пиюш Гоял в интервью Reuters сообщил, что Apple хочет довести долю выпускаемой в Индии собственной продукции до 25%. По словам Гояла, на данный момент эта доля составляет 5-7%. Сроки реализации планов Apple министр не назвал, в компании его заявление не комментировали.

По итогам 2022 года Apple в два раза увеличила экспорт iPhone из Индии. Подрядчики Apple в Индии – Wistron, Foxconn и Pegatron – экспортировали смартфоны на сумму $2,5 млрд.

Крупные мировые корпорации частично переносят производство в Индию, Вьетнам и на Тайвань на фоне замедления роста экономики Китая. 

В начале января Financial Times сообщила, что Apple начала нанимать сотрудников в Индии. Это говорит о скором открытии первых флагманских магазинов Apple в стране, уточнила газета.

Фото на обложке: Ritesh Ranjan Sett / Shutterstock

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