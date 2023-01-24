Apple будет выпускать 25% своей продукции в Индии — Reuters

Apple планирует увеличить локализацию производства своей продукции в Индии до 25%. На данный момент в Индии выпускается до 7% гаджетов корпорации. Крупные компании постепенно выводят свое производство из Китая на фоне замедления роста экономики.
Министр торговли Индии Пиюш Гоял в интервью Reuters сообщил, что Apple хочет довести долю выпускаемой в Индии собственной продукции до 25%. По словам Гояла, на данный момент эта доля составляет 5-7%. Сроки реализации планов Apple министр не назвал, в компании его заявление не комментировали.
По итогам 2022 года Apple в два раза увеличила экспорт iPhone из Индии. Подрядчики Apple в Индии – Wistron, Foxconn и Pegatron – экспортировали смартфоны на сумму $2,5 млрд.
Крупные мировые корпорации частично переносят производство в Индию, Вьетнам и на Тайвань на фоне замедления роста экономики Китая.
В начале января Financial Times сообщила, что Apple начала нанимать сотрудников в Индии. Это говорит о скором открытии первых флагманских магазинов Apple в стране, уточнила газета.
Фото на обложке: Ritesh Ranjan Sett /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифровые проекты, образование, энергетический переход: как делать бизнес в Индии
- 2 Нетворкинг за границей: как наладить новые бизнес-связи после переезда
- 3 Tech Export to India объявила компании, которые готовы выйти на рынок Индии
- 4 5 главных проблем индийского рынка: памятка для IT-предпринимателя
- 5 Оценить потенциал своего продукта на рынке Индии: как это сделать и что учесть
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2023
26 января 2023