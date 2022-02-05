Apple начала блокировать белорусских iOS-разработчиков из-за санкций

Apple начала блокировать аккаунты iOS-разработчиков, которые имеют отношение к Белоруссии. Разработчики с белорусской регистрацией сообщают о массовом получении писем от Apple. Также сообщения поступили в компании-паблишеры.
В оповещениях из App Store Connect говорится, что с аккаунтами возникли проблемы из-за санкций. Об этом сообщило издание Onliner.
«При проверке вашей учетной записи мы заметили проблему. Информация о юридическом лице, привязанном к вашей учетной записи, по ряду ограничений полностью соответствует сведениям из списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов, с которыми ограничено сотрудничество», — указано в сообщениях.
Письма получили даже те, кто сменил регистрацию несколько месяцев назад. Речь идет о блокировке выплат и самой возможности работать в системе Apple. Измений в работе платных приложений пока не замечено. Издание отмечает, что iOS-разработчики начали изучать возможность миграции аккаунтов.
Издание dev.by сообщило, что письмо-оповещение о деактивации аккаунта от App Store получил гендиректор сети экстремальных квестов Encounter Евгений Шапошников.
«Внезапно AppStore забанил мой акканут разработчика и все мои игры из-за санкций. Это теперь у всех белорусов такое будет?» — недоумевает Шапошников. Разработчик отметил, что его игры были бесплатными, он на контенте не зарабатывал.
В личном кабинете разработчиков в блоке «Юридические лица» появилась надпись «Подпадает под санкции», а в блоке «Соглашение» — статус «Ограничено», пишет издание motolko.help.
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Фото: motolko.help, pexels
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