Суд присяжных обязал Apple выплатить $300 млн компании Optis по патентному делу. Ранее эта же фирма подавала в суд на Apple по делу на $506 млн. В первый раз Apple нарушила 7 патентов, сейчас – 5.

О решении суда присяжных штата Техас в деле Optis против Apple в пользу первой пишет The Verge.

Присяжные постановили, что Apple нарушила 5 патентов Optis на технологии, касающиеся беспроводной связи LTE, которые компания получила, в частности, от LG и Panasonic. Эти технологии, по данным судебного дела, IT-гигант внедрил в iPhone, iPad, iWatch.

Apple заявила изданию, что намерена оспаривать решение.

«Optis не производит продуктов, и ее единственный бизнес — подавать иски против компаний, использующих патенты, которые они накапливают», — цитирует The Verge представителя Apple.

Ранее Optis уже подавала в суд на Apple за нарушение 7 патентов. Компания выиграла дело, присяжные обязали Apple выплатить $506 млн. Однако позже это решение было отменено.

RB.ru рассказывали 14 августа, что суд признал Google виновной в нарушении пяти патентов на умные колонки Sonos.

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