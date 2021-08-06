Apple начнет защищать детей от откровенных снимков в «Сообщениях»

Apple объявила о появлении новых функций для защиты детей на всех своих операционных системах – iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Производитель начнет размывать откровенные снимки в «Сообщениях», предупреждать родителей о получении таких фотографий, сканировать контент в iCloud, а также добавит руководства безопасности в Siri.

Новые функции появятся с выходом iOS и iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey, говорится в сообщении Apple. Приложение «Сообщения» добавит инструменты для предупреждения детей и их родителей при получении или отправке фотографий сексуального характера. При получении такого типа контента фотография будет размыта, а сам ребенок будет предупрежден о возможном неприемлемом содержании.

То же самое будет происходить и перед отправкой фотографии. При этом и в случае получения, и в случае отправки откровенного снимка родители ребенка получат сообщения от Apple. Алгоритмы будут локально сканировать фотографии, но сама компания не получит доступ к данным — все будет происходить на устройствах.

Новые функции «Сообщений». Фото: Apple