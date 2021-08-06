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Apple начнет защищать детей от откровенных снимков в «Сообщениях»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Apple объявила о появлении новых функций для защиты детей на всех своих операционных системах – iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Производитель начнет размывать откровенные снимки в «Сообщениях», предупреждать родителей о получении таких фотографий, сканировать контент в iCloud, а также добавит руководства безопасности в Siri.

Apple начнет защищать детей от откровенных снимков в «Сообщениях»

Новые функции появятся с выходом iOS и iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey, говорится в сообщении Apple. Приложение «Сообщения» добавит инструменты для предупреждения детей и их родителей при получении или отправке фотографий сексуального характера. При получении такого типа контента фотография будет размыта, а сам ребенок будет предупрежден о возможном неприемлемом содержании. 

То же самое будет происходить и перед отправкой фотографии. При этом и в случае получения, и в случае отправки откровенного снимка родители ребенка получат сообщения от Apple. Алгоритмы будут локально сканировать фотографии, но сама компания не получит доступ к данным — все будет происходить на устройствах.

Новые функции «Сообщений». Фото: Apple

Для решения проблемы распространения материалов о сексуальном насилии над детьми в интернете Apple будет сканировать облачные хранилища устройств. Сканирование снимков в iCloud также будет происходить приватно: для этого Apple будет использовать машинное обучение на устройствах. Нейросети начнут сопоставлять изображения из облачных хранилищ с хешами изображений, предоставленных Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) и другими организациями по детской безопасности.

Компания будет применять технологию «разделения секрета», которая позволит уберечь ваучеры безопасности от расшифровки на стороне сервера до тех пор, пока пользователь не нарушит правила. В компании утверждают, что это гарантирует высокий уровень точности — система будет выдавать меньше одного ложного результата на триллион попыток за год.

Только в случае фиксации нарушений сразу двумя технологиями Apple сможет интерпретировать контент ваучеров безопасности и сравнить изображения самостоятельно. Компания обещает вручную изучать каждый случай, чтобы подтвердить соответствие. В случае подтверждения Apple может отключить аккаунт и сообщить о нем в NCMEC.

Производитель гаджетов также начнет предупреждать и обучать пользователей с помощью Siri. Голосовой помощник вмешается, если пользователь попытается найти данные, связанные с детским сексуальным контентом – система объяснит, что это проблемные и болезненные темы и предложит почитать о них подробнее.

Новые функции Siri. Фото: Apple

В Apple обещают со временем расширять ресурсы для защиты детей. Новые функции станут доступны с выходом новых версий систем осенью 2021 года.

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Фото на обложке: Unsplash

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