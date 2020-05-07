Фото: Apple выпустила обновленный MacBook Pro 13

Apple представила обновленный MacBook Pro 13 дюймов. Ноутбук оснащен новой клавиатурой Magic Keyboard. Также его отличает повышенная производительность и вдвое большая емкость накопителя, заявили Rusbase в компании.

Что еще интересного из характеристик:

процессоры 10‑го поколения, благодаря которым графическая производительность становится до 80% выше;

на некоторые модели по умолчанию устанавливается 16 ГБ более быстрой памяти 3733 МГц. Можно выбрать конфигурацию с 32 ГБ памяти;

4‑ядерный процессор;

13‑дюймовый дисплей Retina, Touch Bar и Touch ID;

динамики с объемным стереозвуком;

аккумулятор на целый день работы;

уже установленная macOS Catalina;

доступны различные сервисы Apple, в том числе версии приложений Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV, оптимизированные для Mac, а также Apple News;

чип Apple T2 Security Chip 2‑го поколения. Он проверяет, не был ли взломан софт, который устанавливается на устройство при первоначальной загрузке. Также чип обеспечивает непрерывное шифрование всех данных, хранящихся на SSD‑накопителе.

Цена обновленного MacBook Pro 13 составит от 119 990 рублей. Он будет доступен на сайте Apple и в приложении Apple Store.



Напомним, в марте Apple представила обновленный MacBook Air и iPad Pro с 3D-камерой.

Фотографии предоставлены пресс-службой Apple