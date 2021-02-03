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С поддержкой геймпадов и апгрейдом Safari: Apple выпустила macOS 11.3 для разработчиков

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Apple выпустила первую бета-версию операционной системы macOS Big Sur 11.3 для авторизованных разработчиков. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

С поддержкой геймпадов и апгрейдом Safari: Apple выпустила macOS 11.3 для разработчиков

В бета-версии заявлено масштабное обновление браузера Safari, оно включает в себя:

  • Изменения в настройке стартовой страницы: можно выбрать изображение для фона и новые разделы для отображения на стартовой странице, например «Избранное», «Предложения Siri», список для чтения, вкладки iCloud или отчёт о конфиденциальности;
  • Расширения: разработчики смогут сами создавать полезные расширения для Safari;
  • Web Speech API: позволяет внедрять функцию распознавания речи сразу у себя на сайте.

Появятся и улучшения iOS- и iPadOS-приложений на Mac. С чипом M1 iPadOS-приложения откроются в большем окне (если позволяет размер экрана). Можно настроить клавиатуру в качестве альтернативы сенсорному управлению в приложениях для iPhone и iPad.

В новой версии macOS Big Sur 11.3 также представлено следующее:

«Напоминания»

Для сортировки напоминаний по названию, приоритету, сроку выполнения или по дате создания. Можно будет вручную передвигать позиции внутри списков (включая смарт‑списки), также список дел можно распечатать.

Apple Music 

С функцией автовоспроизведения музыка на Mac будет играть без остановки, обещает Apple. 

Поддержка игровых контроллеров

Пользователи смогут подключать новые беспроводные контроллеры Xbox Series X или Sony DualSense.

Уточняется, что публичная версия операционной системы macOS 11.3 станет доступна позднее.

Фото: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

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