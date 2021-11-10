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Россияне смогут привязать карту «Мир» к учетной записи Apple

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владельцы iPhone и iPad смогут привязать карту «Мир» к учетной записи Apple и оплачивать ею сервисы экосистемы. Для этого в меню «способы платежа» нужно выбрать пункт «оплата картой».

Россияне смогут привязать карту «Мир» к учетной записи Apple

Ранее можно было подвязать только карты Visa, Mastercard и American Express, сообщили «Известия».

Интеграция началась весной этого года, тогда банкам стал доступен функционал по подключению национальных карт к Apple Pay. Сейчас сервис доступен клиентам отдельных банков, которые провели необходимые технические доработки.

Эксперты уверены, что вслед за Apple с национальной платежной системой будут интегрироваться другие крупные игроки, такие как Booking.com и Amazon, где пока нельзя оплатить «Миром».

Нацкарты оформляются работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий. По данным ЦБ, их выпущено более 100 млн. «Мир» принимается на всей территории России и в ряде зарубежных стран.

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Фото на обложке: Halfpoint / Shutterstock

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