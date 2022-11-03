Apple в очередной раз признали самым дорогим брендом в мире. Его стоимость оценили в $482,2 млрд, с прошлого года он подорожал на 18%. Ближайшего конкурента Apple обгоняет с большим отрывом – бренд Microsoft оценили в $278,3 млрд.
Рейтинг самых дорогих брендов мира составил Interbrand. Apple в десятый раз подряд занял в нем первую строчку с оценкой в $482,2 млрд. Рост стоимости бренда год к году составил 18%.
На втором месте расположилась Microsoft с оценкой $278,3 млрд, подорожав за год на 32%. В рейтинге Microsoft обогнала Amazon, бренд которой оценили в $274,8 млрд.
Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Google и Samsung с оценкой в $251,7 млрд и $87,7 млрд соответственно. Samsung стала единственным не американским брендом, представленным в топ-5 рейтинга.
В Interbrand отметили, что бренды еще не дорожали так быстро, как в 2022 году – общая стоимость брендов из рейтинга выросла на 16% и составила рекордные $3,1 трлн.
Фото на обложке: ZorroGabriel /
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