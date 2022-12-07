В Apple Music появится режим караоке. Приложение Apple Music Sing встроят в стриминговый сервис, в него добавят несколько функций для совместного пения.
Режим караоке в Apple Music запустят в декабре, пишет The Verge. Специальное приложение для пения Apple Music Sing встроят в Apple Music. В караоке от Apple Music можно будет регулировать громкость воспроизведения голоса исполнителя, чтобы пользователь мог лучше слышать свой голос.
Режим будет содержать функции для совместного пения, в частности разделение лид и бэк-партий вокала и опцию исполнения дуэтом, для которой создадут 50 специальных плейлистов.
По последним данным Apple, библиотека Apple Music насчитывает более 100 млн композиций, что делает ее крупнейшей музыкальной базой.
Фото на обложке: PREMIO STOCK /
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