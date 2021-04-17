Apple Music предложила артистам доход выше Spotify

Apple Music сообщила артистам, что заплатит пенни за стрим — вдвое больше, чем сейчас платит Spotify. Об этом говорится в отправленном артистам письме, которое есть в распоряжении The Wall Street Journal.

Письмо было отправлено музыкантам, лейблам и издателям. «Поскольку обсуждение роялти за потоковую передачу продолжается, мы считаем важным разделять наши ценности. Мы верим, что каждому создателю нужно платить одинаковую ставку, что игра имеет ценность и что создатели не должны платить за показ музыки в наиболее удобном сервисе», — говорится в письме Apple.

Действия Apple Music отражают растущие усилия стриминговых музыкальных сервисов в попытке показать дружелюбность и открытость исполнителям, отмечает The Wall Street Journal. Этот шаг Apple можно рассматривать как ответный удар Spotify, которая в прошлом месяце раскрыла подробности оплаты музыкальной индустрии. Платежная модель Spotify оказалась достаточно разнообразной. Однако музыкальные эксперты полагают, что сумма Apple может опуститься еще ниже, пишет The Wall Street Journal.

Spotify — крупнейший мировой сервис стриминговой передачи музыки — платит правообладателям за прослушивание в среднем от одной трети до половины пенни за поток. При этом пользовательская база сервиса генерирует гораздо больше стримингов. Платежи Apple производятся из ежемесячных доходов пользователей от подписки.

Выручка от потокового вещания — давняя проблема музыкантов. Особенно остро она стоит для артистов, которые столкнулись с распадом звукозаписывающих лейблов. Год, который сделал невозможным концертные туры, только обострил эти проблемы — для многих полностью закончился основной источник доходов.

Артисты, менеджеры и юристы призывают к более высоким выплатам за прослушивание музыки, которое увеличилось за последний год. Многие фанаты присоединились к этой инициативе и требуют поднять компенсацию артистам. Союз музыкантов поддержал письмо Apple, заявив, что все музыкальные стримеры должны платить как минимум один пенни за прослушивание.

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Фото: Daniel Constante / Shutterstock