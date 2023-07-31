Apple представит iPhone 15 с увеличенным экраном и USB-C вместо Lightning

Apple Inc. в ближайшие недели готовится показать iPhone 15 с увеличенным размером экрана и разъемом USB-C вместо Lightning. А на моделях линейки Pro будут использовать титан. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман
По данным Гурмана, стандартный iPhone 15 оснастят специальным вырезом для фронтальной камеры Dynamic Island. А дисплеи Pro и Pro Max начнут изготавливать по новой технологии Low injection pressure over-molding (LIPO). Благодаря этому толщина рамки дисплея не будет превышать 1,5 мм. У сегодняшних моделей — 2,2 мм.
Как пишет обозреватель, Apple давно стремилась начать использовать титан для своих смартфонов. В будущих моделях Pro компания откажется от корпусов из нержавеющей стали. В связи с этим Гурман допускает некоторое подорожание устройств как в США, так и на глобальном рынке.
Ранее Apple проверила пригодность титана в умных часах Apple Watch. После выхода устройства в новом материале стоимость часов в США выросла на $100.
По оценке обозревателя Bloomberg, замена разъема на USB-C на стандартных и Pro моделях ускорит передачу данных. Вместе с тем, новый процессов S9 серьезно повысит производительность устройств.
Также в модели Pro добавят сенсорные кнопки вокруг экрана. С их помощью можно будет регулировать громкость, отключать звук.
Фото на обложке: Anton_Ivanov /
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