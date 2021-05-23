Apple отказалась удалять негативные отзывы к приложению Facebook из AppStore от пропалестинских активистов

Apple отказалась выполнить просьбу Facebook об удалении негативных отзывов в AppStore после того, как пропалестинские протестующие скоординировали усилия по снижению рейтингов из-за цензуры палестинского контента.
В субботу приложение Facebook имело рейтинг 2,3 из пяти звезд в магазине приложений Apple. На прошлой неделе его рейтинг составлял более четырех звезд. Самую большую категорию рейтингов составляют обзоры с одной звездой. Многие комментаторы написали, что их выбор обусловлен цензурой Facebook в отношении постов с хэштегам #FreePalestine или #GazaUnderAttack.
«Доверие пользователей к Facebook значительно снизилось в связи с недавней эскалацией отношений между Израилем и Палестиной, — сказал один из старших инженеров-программистов компании. — Наши пользователи недовольны тем, как мы справляемся с ситуацией. Они чувствуют, что их подвергают цензуре, что им ограничивают распространение информации и в конечном итоге заставляют их замолчать. В результате наши пользователи начали протестовать, оставляя отзывы с одной звездой».
По информации NBC News, компания была очень обеспокоена скоординированными усилиями по снижению рейтинга, классифицировав проблему как SEV1, что означает «Серьезность № 1».
Facebook обратился в магазин приложений AppStore с просьбой удалить отрицательные отзывы, однако Apple отклонила запрос.
Пропалестинские активисты жаловались, что многие социальные сети ограничивали или удаляли их политический контент и связанные с публикациями учетные записи. Так Instagram ограничил публикации с хэштегами, которые относятся к Аль-Аксе — священной мечети в Иерусалиме. Компания объяснила некоторым пользователям, что их контент был связан с «насилием или опасными организациями».
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Фото: DVKi / Shutterstock
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