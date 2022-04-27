Владельцы техники Apple подали на компанию в суд за неработающий Apple Pay

Двадцать владельцев техники Apple требуют от компании компенсировать моральный вред и «соразмерно уменьшить стоимость» товаров из-за того, что на них больше не работает Apple Pay. Сумму морального ущерба россияне оценили в 10 тыс. рублей на каждого.
Коллективный иск подан в Пресненский районный суд Москвы 26 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на DestraLegal.ru, которая представляет интересы россиян. Ответчиком выступает ООО «Эппл Рус», истцы — покупатели iPhone, Apple Watch, Mac.
В Apple не запрос газеты не ответили.
Претензии касаются прекращения работы в России системы бесконтактных платежей Apple Pay. Истцы приобретали устройства с исправно работающим сервисом, но были неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение, говорят в DestraLegal.ru.
В юридической компании уточнили, что «отключение функции бесконтактной оплаты является недостатком в силу закона о защите прав потребителей».
Сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard в начале марта, а с 24 марта Apple Pay начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир» в России и удалять из приложения добавленные карты.
В начале марта россияне подали еще один иск к Apple — претензии касались приостановки деятельности в России.
Подобные иски получает и стриминговый сервис Netflix. Пользователи требуют восстановить доступ к контенту.
Фото на обложке: Unsplash
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