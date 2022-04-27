Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владельцы техники Apple подали на компанию в суд за неработающий Apple Pay

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Двадцать владельцев техники Apple требуют от компании компенсировать моральный вред и «соразмерно уменьшить стоимость» товаров из-за того, что на них больше не работает Apple Pay. Сумму морального ущерба россияне оценили в 10 тыс. рублей на каждого.

Владельцы техники Apple подали на компанию в суд за неработающий Apple Pay

Коллективный иск подан в Пресненский районный суд Москвы 26 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на DestraLegal.ru, которая представляет интересы россиян. Ответчиком выступает ООО «Эппл Рус», истцы — покупатели iPhone, Apple Watch, Mac.

В Apple не запрос газеты не ответили.

Претензии касаются прекращения работы в России системы бесконтактных платежей Apple Pay. Истцы приобретали устройства с исправно работающим сервисом, но были неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение, говорят в DestraLegal.ru. 

В юридической компании уточнили, что «отключение функции бесконтактной оплаты является недостатком в силу закона о защите прав потребителей».

Сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard в начале марта, а с 24 марта Apple Pay начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир» в России и удалять из приложения добавленные карты.

В начале марта россияне подали еще один иск к Apple — претензии касались приостановки деятельности в России.

Подобные иски получает и стриминговый сервис Netflix. Пользователи требуют восстановить доступ к контенту.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Visa потеряла $35 млн после ухода с российского рынка
  2. 2 Инфляция, обвал ВВП: главные новости для бизнеса 27 апреля
  3. 3 Более 200 иностранных брендов могут вернуться на условиях «серого» импорта
  4. 4 Предприниматели создали базу знаний по релокации бизнеса в другие страны
  5. 5 Российский суд впервые оштрафовал владельца «Википедии»
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

29 апреля 2022

Питч-сессия промышленных корпоративных стартапов

30 апреля 2022

IMPACTIVE 2022

01 мая 2022

Fintech HIVE DIFC

Все ВОЗМОЖНОСТИ