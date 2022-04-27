Двадцать владельцев техники Apple требуют от компании компенсировать моральный вред и «соразмерно уменьшить стоимость» товаров из-за того, что на них больше не работает Apple Pay. Сумму морального ущерба россияне оценили в 10 тыс. рублей на каждого.

Владельцы техники Apple подали на компанию в суд за неработающий Apple Pay