Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платежные системы в приложениях

Компания Apple предоставила российским разработчикам возможность встраивать в свои приложения методы оплаты сторонними системами. Вместе с тем корпорация будет взимать 27%-ую комиссию при покупке с помощью внешних методов оплаты.
В сообщении американской компании, на которое ссылается издание iPhones.ru, поясняется, что такой шаг связан с решением суда. В начале года Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей. Служба установила, что компания навязывала российским разработчикам использованием своей платежной системы.
Теперь авторы приложений смогут добавлять в свои продукты ссылки на сторонние платежные системы. Для этого нужно использовать API StoreKit External Purchase Link Entitlement для iOS и iPadOS.
Apple подчеркнула, что изменения касаются только разработчиков из РФ. В других странах ссылки отображаться не будут.
За покупки в российских приложениях с использованием сторонних способов оплаты будет взиматься 27%. Стандартная комиссия в App Store — 30%.
Фото на обложке: Robson90 /
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