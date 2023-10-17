Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платежные системы в приложениях

Компания Apple предоставила российским разработчикам возможность встраивать в свои приложения методы оплаты сторонними системами. Вместе с тем корпорация будет взимать 27%-ую комиссию при покупке с помощью внешних методов оплаты.

В сообщении американской компании, на которое ссылается издание iPhones.ru, поясняется, что такой шаг связан с решением суда. В начале года Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей. Служба установила, что компания навязывала российским разработчикам использованием своей платежной системы.

Теперь авторы приложений смогут добавлять в свои продукты ссылки на сторонние платежные системы. Для этого нужно использовать API StoreKit External Purchase Link Entitlement для iOS и iPadOS.

Apple подчеркнула, что изменения касаются только разработчиков из РФ. В других странах ссылки отображаться не будут.

За покупки в российских приложениях с использованием сторонних способов оплаты будет взиматься 27%. Стандартная комиссия в App Store — 30%.

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