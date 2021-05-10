Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа на $12 млн

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Apple обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить оборотный штраф на более 906 млн рублей, который в апреле на компанию наложила Федеральная антимонопольная служба. Дело в отношении Apple было возбуждено в прошлом году после жалобы «Лаборатории Касперского».

Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа на $12 млн

Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года. Информация об этом размещена на сайте картотеки арбитражных дел. Согласно определению о принятии искового заявления, представитель компании Apple должен представить доказательства для обоснования требований, а представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв на поданное заявление.

В апреле ФАС оштрафовала Apple на более $12 млн. Антимонопольная служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS, а также действия компании привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения конкурентов — приложений «родительского контроля».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Drop of Light / Shutterstock

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ethereum установил исторический максимум в $4,1 тысячи
  2. 2 В истории со взломом трубопроводного оператора США нашли «русский след»
  3. 3 Пять ошибок при выводе продукта за рубеж
  4. 4 Сколько стоит разработка такого приложения, как Clubhouse
  5. 5 Как подготовить хороший питч. Советы инвестора
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

11 мая 2021

Акселератор MGNTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ