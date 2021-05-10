Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа на $12 млн

Apple обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить оборотный штраф на более 906 млн рублей, который в апреле на компанию наложила Федеральная антимонопольная служба. Дело в отношении Apple было возбуждено в прошлом году после жалобы «Лаборатории Касперского».

Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года. Информация об этом размещена на сайте картотеки арбитражных дел. Согласно определению о принятии искового заявления, представитель компании Apple должен представить доказательства для обоснования требований, а представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв на поданное заявление.

В апреле ФАС оштрафовала Apple на более $12 млн. Антимонопольная служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS, а также действия компании привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения конкурентов — приложений «родительского контроля».

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