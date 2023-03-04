Apple подтвердила приостановку гарантийного обслуживания и назвала причины

Представители компании Apple подтвердили, что приостанавливают гарантийное обслуживание ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России на неопределенное время, и назвали причину. Ею ожидаемо стали санкционные ограничения на импорт в РФ необходимых запчастей.

Вчера стало известно, что некоторые авторизованные сервисные центры получили от Apple письма-уведомления о приостановке на неопределенный срок гарантийного обслуживания ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России.

При этом ряд сервисных центров не подтверждали эту информации: письма им не поступали, и они заявляли о планах продолжить гарантийное обслуживание (в числе таких центров, например, re:Store).

Теперь же служба поддержки Apple официально подтвердила приостановку и указала причину — логистические сложности в поставках запчастей, вызванные санкционными ограничениями.

Об этом написали в нескольких Telegram-каналах (одним из первых стал «Топор Live»), а федеральные информагенстства дополнили свои вчерашние новости этой информацией.

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