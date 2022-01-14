Apple вслед за Likee начала исполнять в России закон о «приземлении» IT-гигантов

Еще один зарубежный IT-гигант начал исполнять российский закон о «приземлении» технологических корпораций и подчинился требованиям Роскомнадзора. Вслед за сингапурской социальной сетью Likee личный кабинет на сайте Роскомнадзора открыла Apple.

О регистрации Apple личного кабинета на сайте Роскомнадзора сообщается в карточке компании на сайте ведомства.

Apple пока только открыла кабинет, но еще не разместила на своих ресурсах форму для обратной связи граждан и организаций России, а также не создала филиал или открыла представительство в стране, следует из данных Роскомнадзора.

14 января о том, что она начала исполнять требования закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов сообщила социальная сеть Likee.

Закон о «приземлении» говорит о том, что зарубежные ИТ-компании с аудиторией в России 500 тыс. человек и выше обязаны открыть в стране свои представительства для взаимодействия с органами власти и несения ответственности на территории России. Согласно списку, который составил Роскомнадзор, таких компаний 13 – они владеют 22 информационными ресурсами.

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