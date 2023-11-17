Apple не успеет в срок разработать собственный чип, чтобы поставить его на замену Qualcomm, пишет Bloomberg. Ранее озвученный срок предполагал, что Apple закончит разработку процессора к весне 2025 года, но у компании возникли сложности. Соглашение Apple с Qualcomm по поставкам чипов действует до 2026 года.

Apple не успеет в срок разработать собственный чип на замену Qualcomm — Bloomberg