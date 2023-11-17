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Apple не успеет в срок разработать собственный чип на замену Qualcomm — Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple не успеет в срок разработать собственный чип, чтобы поставить его на замену Qualcomm, пишет Bloomberg. Ранее озвученный срок предполагал, что Apple закончит разработку процессора к весне 2025 года, но у компании возникли сложности. Соглашение Apple с Qualcomm по поставкам чипов действует до 2026 года.

Apple не успеет в срок разработать собственный чип на замену Qualcomm — Bloomberg

Apple испытывает трудности с разработкой собственных чипов и не успеет закончить ее в срок. Компания планировала сделать это к весне 2025 года, но теперь может не успеть и к 2026 году, отмечает Bloomberg.

Соглашение между Apple и поставщиком для нее чипов – американской Qualcomm – действует до 2026 года. Qualcomm поставляет Apple модемные системы Snapdragon.

По данным Bloomberg, Apple является крупнейшим покупателем Qualcomm, на которого приходится четверть выручки компании.

Фото на обложке: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

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