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Чистая прибыль Apple выросла более, чем в 2 раза

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Apple Inc. представила финансовый отчёт за 1 квартал 2021 года. Компания зафиксировала рост практически по всем показателям, выручка составила $89 млрд.

Чистая прибыль Apple выросла более, чем в 2 раза

Чистая прибыль Apple за период возросла более, чем в два раза по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила $23,6 млрд против $11,4 млрд, сообщается в финансовом отчёте компании

Первое место по чистой сумме продаж продукции Apple занял американский рынок — в Новом Свете компания заработала $34.3 млрд. На втором месте расположилась Европа — $14,2 млрд. Третью строчку заняли Китай и Тайвань — $17,7 млрд. Также почти сравнялись позиции Японии и остальных стран азиатского региона — $7,7 и $7,5 млрд соответственно.

Из продуктов Apple самыми популярными традиционно остаются iPhone — их продажи принесли компании $47,9 млрд. На втором месте расположились компьютеры Mac — $9,1 млрд. Приблизительн одинаковую сумму принесли Apple продажа iPad и носимых устройств с аксессуарами — $7,8 млрд. Также компания заработала почти $17 млрд на продаже услуг.

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Фото: Art Silpakorn / Shutterstock.

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