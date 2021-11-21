Apple разрешила своим сотрудникам свободно обсуждать зарплаты и условия работы

Руководство Apple сообщило своим сотрудникам, что те вправе свободно обсуждать между собой зарплату и другие условия работы, и это их право защищено законами США. Некоторые бывшие сотрудники Apple до этого неоднократно заявляли, что подобные разговоры внутри компании не поощряются.

Напоминание о разрешении обсуждать рабочие условия руководство Apple отправило сотрудникам компании в открытом письме на закрытом корпоративном сайте.

Это произошло после того, как некоторые из них потребовали справедливого отношения к оценке стоимости их труда, сообщает Reuters.

«Наша политика не ограничивает свободное обсуждение зарплат, часов и других рабочих условий. Мы призываем сотрудников обсуждать эти вопросы любым комфортным для них способом внутри компании или вне ее», — говорится в официальном письме Apple.

Хотя официально политика Apple действительно не запрещает обсуждение размера заработной платы, некоторые сотрудники компании утверждают, что руководство не приветствует разговоры сотрудников на такие темы.

Более того, в сентябре Apple забанила посвященный теме зарплатного неравенства чат в рабочей среде Slack, сославшись на то, что компания запрещает обсуждать в рабочее время хобби.

При этом там спокойно существуют, например, чаты для обсуждения ухода за собаками, мемов и видеоигр.

Также компания, судя по всему, активно борется с небольшим движением #AppleToo, созданное ее сотрудниками для борьбы за свои права.

На этой неделе, например, из Apple уволилась инженер-разработчик Шер Скарлетт, которая также подала жалобу в Национальное управление по деловым отношениям США. Впрочем, чуть позже ее адвокат сообщил, что все претензии были улажены.

В октябре Apple по не до конца понятным причинам уволила лидера движения Яннеке Пэрриш.

А еще раньше, в сентябре, работы лишилась Эшли Гьовик, обнародовавшая информацию о домогательствах в Apple и внутреннем приложении компании, следящим за ее сотрудниками.

Все это звенья одной цепи, и вопрос дискриминации также связан с зарплатным неравенством внутри компании: по данным сотрудников, женщины получают за свою работу в среднем на 6% меньше мужчин, занимающих те же должности.

Руководство Apple, однако, утверждает, что справедливо распределяет заработную плату, и никакого неравенства внутри компании не существует.

Последнее заявление руководства Apple было тепло встречено участниками #AppleToo, так как, по их мнению, открытый разговор о правах — важный шаг в борьбе за эти права.

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Фото: Chalie Chulapornsiri/Shutterstock