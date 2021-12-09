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Apple стала первой в истории компанией с капитализацией выше $3 трлн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила $3 трлн. Отметки в $1 трлн капитализация Apple достигла в августе 2018 года, в $2 трлн – в августе 2020 года. Новый рубеж покорился компании чуть больше, чем за один год.

Apple стала первой в истории компанией с капитализацией выше $3 трлн

О достижении Apple капитализации в $3 трлн свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq. По данным на 20:24 мск капитализация компании составила $3,029,856,201,060.

Nasdaq.com

Стоимость акций Apple также установила рекорд. В течение торговой сессии 9 декабря она поднималась до $176,54 за бумагу, но в ходе торгов скорректировалась.

Nasdaq.com

Apple стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила $3 трлн. Рыночная капитализация Apple достигла $1 трлн в августе 2018 года – компания стала первой в мире, которая достигла таких показателей. Затем в августе 2020 года капитализация Apple достигла $2 трлн. Чтобы покорить новый рубеж в $3 трлн Apple потребовался 1 год и 4 месяца.

В 2021 году акции Apple прибавили около 35%, в 2020-ом году – 80%. Ведущие аналитики США посчитали, что у акций Apple еще есть потенциал роста, а также назвали вложения в Apple одной из лучших инвестиций на 2022 год.

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Фото на обложке: Ivan Babydov / Shutterstock

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